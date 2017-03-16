Зарипов: раз уж назвали меня королём хет-триков, постараюсь соответствовать

Нападающий магнитогорского «Металлурга»прокомментировал свою результативность в текущем плей-офф. Хоккеист установил рекорд КХЛ, оформив три хет-трика в одном розыгрыше Кубка Гагарина.«С одной стороны, три хет-трика в этом плей-офф — это плод моей работы по ходу сезона. А с другой – хочу поблагодарить партнёров. Без их комбинаций и передач я бы столько не забил. Конечно, мне приятно, что получилось установить такой своеобразный рекорд!Я — король хет-триков?А что поделать, если на сегодняшний день так и есть. Раз уж назвали, постараюсь соответствовать. Пока есть силы, пока что-то получается – буду стараться играть и делать результат для команды. Но сейчас давайте не будем концентрировать на этом внимание. Главное, что мы идём дальше по кубковой сетке и вышли в финал Восточной конференции», — цитирует Зарипова пресс-служба КХЛ.