Савицкис: в апреле «Динамо» будет рассматривать ситуацию с главным тренером

Председатель совета рижского «Динамо», член совета директоров КХЛрассказал о подготовке к следующему сезону КХЛ. По словам функционера, ситуация вокруг главного тренера команды прояснится в апреле.«Заявку в КХЛ на следующий сезон ещё рано подавать, всё-таки середина марта только, плей-офф в разгаре. Так что времени достаточно, но, в принципе, мы готовимся к следующему чемпионату КХЛ, думаем, как выступить лучше, чем в этом сезоне. По главному тренеру у нас вопрос пока открыт, уже в апреле будем его рассматривать. Сейчас главная забота – это сборная Латвии, поэтому пока клубные вопросы мы отложили», — цитирует функционера «Р-Спорт».