Лайне: ещё не решил, поеду ли в сборную Финляндии на чемпионат мира

Нападающий «Виннипег Джетс»сообщил, что ещё знает, поедет ли на чемпионат мира в составе сборной Финляндии.«Сезон и правда получился длинным, но играть хочется и дальше. Уверен, что все наши ребята с удовольствием продлят сезон, если получится прорваться в плей-офф. Но если нет — что ж, поднажмём в оставшихся матчах и сможем на пару месяцев отвлечься от хоккея.Пока не решил, поеду ли на чемпионат мира. До конца регулярного чемпионата ещё почти месяц, многое может произойти. Надевать свитер сборной всегда приятно, но небольшой перерыв после чемпионата мне точно не помешал бы. Если не попадём в плей-офф, поеду домой в Финляндию, а там видно будет», — приводятся слова Лайне на официальном сайте НХЛ.