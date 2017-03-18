Кросби: мне повезло, что я играю с Малкиным, он может решить исход матча

Капитан «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением об игре своего партнёра по команде«Малкин – компанейский парень, веселый и очень любит шутить. Поначалу было весьма непросто, нам мешал языковой барьер. Евгений очень старался выучить английский. Сергей Гончар отлично помогал, всё переводил. Он не мог поделиться своими мыслями, так что приходилось обращаться за помощью к Гончару.Мне повезло, что я играю с ним, Малкин может решить исход матча. Когда играешь против сильной команды и матч упорный, знаешь, что на него можно положиться, что он обязательно создаст момент. Мы давно играем вместе, и я это очень ценю», – цитирует Кросби официальный сайт клуба.