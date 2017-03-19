«Монреаль» по буллитам одолел «Оттаву», Марков набрал 1 очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Оттавы Сенаторз». Основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии буллитов удачливее были гости.На 23-й минуте Эндрю Шоу вывел «Монреаль» вперёд, на что хозяева ответили голами Райана Дзингела и Дерека Брассара.В третьем периоде Филлип Дано восстановил равновесие, а Брендан Галлахер с передачисделал счёт 3:2 в пользу «Канадиенс», но Эрик Карлссон перевёл игру в овертайм.В серии буллитов игроки «Оттавы» свои попытки не реализовали, тогда как Пол Байрон ибыли точны.