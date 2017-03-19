Форвард «Аризоны» получил свадебное предложение от четырёхлетней болельщицы
19 марта 2017, воскресенье. 13:14.
Хоккей
Нападающий «Аризона Койотс» Энтони Дюклер
получил письмо от четырёхлетней болельщицы Грейси Хернандес, в котором содержалось признание в любви и свадебное предложение. Семья Хернандес проживает в Глендэйле, и все её члены являются болельщиками «Койотс».
Дюклер – любимый игрок Грейси, и она передала ему письмо после открытой тренировки «Аризоны» вскоре после его возвращения из фарм-клуба.
Также видео доступно в «твиттере» Хернандес