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Служебная собака спустилась на верёвке из-под сводов арены на матче «Далласа»
21 марта 2017, вторник. 20:06.
Хоккей
На домашнем матче «Даллас Старз» с «Сан-Хосе Шаркс» клуб чествовал ветеранов войны. Символическое вбрасывание произвёл военный в отставке, а на раскатку игроки «Далласа» вышли в камуфляжных джерси.
Главным героем матча стала служебная собака Пэтти, которая вместе с военным спустилась на верёвке из-под сводов арены.
Видео и фото доступно в официальном аккаунте «Далласа» в «Твиттере»
.
Источник:
«Чемпионат»
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