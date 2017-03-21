Служебная собака спустилась на верёвке из-под сводов арены на матче «Далласа»

На домашнем матче «Даллас Старз» с «Сан-Хосе Шаркс» клуб чествовал ветеранов войны. Символическое вбрасывание произвёл военный в отставке, а на раскатку игроки «Далласа» вышли в камуфляжных джерси.Главным героем матча стала служебная собака Пэтти, которая вместе с военным спустилась на верёвке из-под сводов арены.