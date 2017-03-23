Фолиньо: Бобровский получает удовольствие от игры, за ним приятно наблюдать

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс»поделился мнением об игре вратаряв текущем регулярном чемпионате. «Коламбус» занимает третье место в общей турнирной таблице, а Бобровский лидирует среди вратарей по количеству побед, проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.«Он нашёл способ готовиться, поработал над своей игрой, над самим собой, понял, как ему нужно справляться с такими нагрузками. Я думаю, что он доволен собой. Это очень важно. Он получает удовольствие, игра доставляет ему наслаждение, и за ним приятно наблюдать», — приводятся слова Фолиньо на официальном сайте НХЛ.