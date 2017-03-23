ДеБур: Бёрнс бы солгал, если бы сказал, что его не волнует спад результивности

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс»поделился мнением о спаде результативности защитника«Бёрнс играет с этим. Он бы солгал, если бы сказал, что его это не волнует. Брент ждёт, что будет забивать, и хочет забивать, поэтому, когда шайба не идёт в ворота, это всегда вызывает недовольство. Однако он достаточно умён, чтобы понимать: если он всё делает так, как раньше, то проблема только в том, что шайба не идёт после его бросков в ворота», – приводит слова ДеБура официальный сайт НХЛ.