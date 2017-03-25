Ванек: дети из Европы не могут смотреть НХЛ, Олимпиада влияет на них сильнее

Нападающий «Флориды Пантерз»поделился мнением о возможном отказе НХЛ от участия в Олимпийских играх.«Мои самые яркие детские воспоминания связаны с тем, как я смотрел олимпийский хоккейный турнир. Многие европейские дети не имеют возможности наблюдать за НХЛ из-за серьёзной разницы во времени.Когда же идёт Олимпиада, где бы она ни проходила, ты либо смотришь в прямом эфире, либо обязательно покажут запись. Поэтому влияние олимпийского турнира сильнее, чем у матча в рамках НХЛ», – приводит слова Ванека ESPN.