Будро: это было позорно, лично мне было стыдно

Главный тренер «Миннесота Уайлд»прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (2:4), ставшее для команды девятым в последних 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.«Это было позорно, лично мне было стыдно. Если бы я был болельщиком, то свистел ещё сильнее, потому что они заплатили хорошие деньги за билеты, но увидели такое сомнительное зрелище…Раньше мы тоже проигрывали, но я не говорил ни слова в адрес команды. Но сейчас некоторые играют просто без эмоций, пропускают мимо ушей установку тренера. Если бы это случилось раньше, то в команде произошли изменения.Во многих игроках я сейчас очень разочарован, хотя имена называть не буду. Возможно, они разочарованы и во мне, не знаю. Но мы больше не будем использовать усталость как оправдание. Будем тренироваться. Посмотрим, как сильно они хотят выбраться из этого. Потому что разговорами и вежливостью делу уже не поможешь», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.