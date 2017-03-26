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Будро: это было позорно, лично мне было стыдно

26 марта 2017, воскресенье. 10:39. Хоккей
Главный тренер «Миннесота Уайлд» Брюс Будро прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (2:4), ставшее для команды девятым в последних 11 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Это было позорно, лично мне было стыдно. Если бы я был болельщиком, то свистел ещё сильнее, потому что они заплатили хорошие деньги за билеты, но увидели такое сомнительное зрелище…

Раньше мы тоже проигрывали, но я не говорил ни слова в адрес команды. Но сейчас некоторые играют просто без эмоций, пропускают мимо ушей установку тренера. Если бы это случилось раньше, то в команде произошли изменения.

Во многих игроках я сейчас очень разочарован, хотя имена называть не буду. Возможно, они разочарованы и во мне, не знаю. Но мы больше не будем использовать усталость как оправдание. Будем тренироваться. Посмотрим, как сильно они хотят выбраться из этого. Потому что разговорами и вежливостью делу уже не поможешь», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Миннесота Уайлд Брюс Будро
Новости. Хоккей
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