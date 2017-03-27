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Огурцов: в «Нефтехимике» много молодёжи, способной выстреливать

27 марта 2017, понедельник. 09:36. Хоккей
Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов поделился впечатлениями от выступления за олимпийскую сборную России и рассказал о положении дел в нижнекамской команде.

«Провели в Пхенчхане два матча, в обоих победили, значит, с задачей в целом справились. Нашей пятёрке с защитником Фёдором Беляковым, а также нападающими Кириллом Капустиным и братьями Ушениными больше удался первый матч (4:3). Организовали два гола, Капустина организаторы признали лучшим. Ну а в повторной встрече повезло уже мне. Пошел на пятачок, на добивание, забил гол. Работали корейские судьи, они шайбу не подобрали. Конечно, немного обидно, но с другой стороны я к таким вещам отношусь в общем-то спокойно. Хотя личной коллекции шайба не помешала бы. Корейцы хорошо приняли нашу сборную, да и сборная у них очень неплохая. Ребята все 120 минут играли в североамериканский хоккей — бегут, толкаются, сражаются. Думаю, в Киеве на чемпионате мира в дивизионе 1А они не будут аутсайдерами.

Пхенчхан? Спортивный город, в нем строится много объектов. Еще запомнилась дорога в Пхенчхан — добирались под 15 часов. 11 часов в самолете еще четыре в автобусе. Не удивлён, что после такого марафона лучшими в первой игре стали ребята из «Амура». Думаю, что корейцы только запускают все олимпийские технологии. Конечно, в КХЛ лёд получше. Особенно у нас в Нижнекамске, а также в Чехове и Тольятти, где очень быстрая площадка.

О тренерах сборной скажу хорошие слова. Спасибо, что пригласили и дали шанс себя показать. В Новогорск взяли новую команду — из игроков, которые вылетели в первых раундах плей-офф КХЛ. Cчитаю, первый шаг в направлении сборной сделал. Всё в моих руках.

Надо прибавлять и проявлять себя в «Нефтехимике», дорога в сборную лежит через стабильную игру в клубе. Вернуться в плей-офф? Это задача-минимум для «Нефтехимика». У нас подбирается много молодых, мотивированных хоккеистов, обязаны заявлять о себе, выдавать классный сезон, выстреливать. Говорят, в июле в Нижнекамске будет специальный молодёжный лагерь, с него и начнём», — цитирует игрока Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК Нефтехимик
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