Кравцов: мне очень далеко до Кузнецова и Ничушкина

Самый молодой автор гола в розыгрыше Кубка Гагарина форвард «Трактора»рассказал о своём дебюте и рекорде.«Всё очень быстро меняется. К каждой лиге приходится привыкать. В молодёжке ты можешь остановиться, передержать шайбу, потянуть одеяло на себя. В вышке нужно больше ногами работать. Если ты вовремя не отдашь передачу – против тебя сыграют в тело, и соперник перехватит шайбу. В КХЛ нужно вообще всё время работать ногами и принимать молниеносные решения. Промедления здесь никто не прощает.Никогда не думал о том, что должен побить чей-то рекорд – мне просто повезло. Любой парень мог оказаться на моем месте, если бы получил шанс. Мне очень далеко до Кузнецова и Ничушкина. По манере игры мне ближе стиль Кузи – войти в зону, накрутить защитника, отдать передачу. Хотя побиться и потолкаться я тоже могу. Кузнецов – большой игрок. Он в моём возрасте такие вещи вытворял, которые и зрелые мастера повторить не могут», — цитирует игрока официальный сайт челябинского клуба.