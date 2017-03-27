Федотов: Вестерлунд принесёт в «Салават» баланс, сочетания

Вратарь «Салавата Юлаева»высказался о назначении Эркки Вестерлунда главным тренером команды.«Новый тренер, легионер. Кому-то, может быть, будет непривычно. Но ничего, посмотрим. Что-то новое в команду принесёт, баланс, сочетания. Тренеры будут готовиться и в июле придут с новым планом. Будем стараться его придерживаться и готовиться к сезону, выигрывать матчи и радовать болельщиков.Мои шансы сыграть в первой команде? Надеюсь. Я готовился, работал весь сезон, хоть и был в «Торосе». Всегда ждал шанса. Все матчи, которые играл, проводил достаточно неплохо. Конечно, были недочёты. Но повторюсь, я тренировался, ждал и надеюсь, что в следующем сезоне мне дадут шанс в основной команде, и я докажу, что готов играть. Наше дело – выполнять установку, которую даёт тренер. Какой бы ни был тренер, выходить и выкладываться на 100 процентов. Важно, чтобы каждый выполнял свою работу, и тогда будет результат», — передаёт слова Федотова «БИЗНЕС Online».