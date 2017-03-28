Федерация хоккея США и женская сборная пришли к соглашению

Федерация хоккея США и женская национальная команда пришли к соглашению, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Стив Коулеас.Хоккеистки пригрозили бойкотировать чемпионат мира 2017 года, который пройдёт с 31 марта по 7 апреля, из-за низкой суммы премиальных за выступление на турнире, а также выдвинули ряд требований, включая помощь в организации присмотра за детьми. Позднее стало известно, что бойкот из солидарности с женщинами могут поддержать американские игроки НХЛ.Журналист Крис Ботта сообщает, что игроки сборной ещё не проголосовали за принятие предложения федерации, но шанс, что основной состав сыграет на чемпионате мира, высок.