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Нюландер набирает очки 12 матчей кряду — это 4-й результат более чем за 20 лет

29 марта 2017, среда. 12:56. Хоккей
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (3:2).

Его результативная серия продлилась до 12 матчей, в которых он набрал 14 (3+11) очков. Эта серия вошла в число самых длинных для новичков начиная с 1996 года. Лучшие результаты у Пола Штястны (2006/07, 20 матчей), Шейна Гостисбера (2015/16, 15 матчей) и Нэтана Маккиннона (2013/14, 13 матчей).

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс
Новости. Хоккей
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