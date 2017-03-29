Сорокин: Квартальнов мне многое дал, его отставка из ЦСКА была неожиданной

Вратарь ЦСКА и сборной Россиирассказал о подготовке к товарищеским матчам с Латвией (1 и 2 апреля, Рига) в составе олимпийской команды и прокомментировал недавнюю отставку Дмитрия Квартальнова из ЦСКА.«После серии с «Локомотивом» прошло много времени, успел отойти. Ездил домой, отдохнул. У всех позитивный настрой, все работают, тяжёлые тренировки. В олимпийской сборной всем есть что доказывать. С вратарём Андреем Кареевым у нас хорошие отношения, мы из Новокузнецка. Новость о возможном исключении «Югры» и «Кузни» из КХЛ неприятная, такие клубы нельзя исключать.Новость про отставку Дмитрия Квартальнова была неожиданной. Он мне многое дал, хочу сказать ему спасибо. Но это жизнь, так получилось. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде? Я на все 100% за это!» — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Лебедева.