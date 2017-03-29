Эксперт: если игроков НХЛ не отпустят на ОИ, они могут бойкотировать ЧМ-2017

Североамериканский эксперт Даррен Дрегер поделился мнением о возможном отказе НХЛ от участия в Олимпиаде.
«Допустим, НХЛ откажется от ОИ. Чего нужно ожидать первым делом — цепную реакцию. Хоккейное руководство некоторых стран опасается, что ведущие хоккеисты обидятся на то, что им запретили поехать на Олимпиаду, и поэтому бойкотируют чемпионат мира-2017.
Мы знаем, что раньше Канада и США привлекали некоторых топ-игроков на чемпионаты мира, говоря им, что так будет больше шансов попасть на Олимпийские игры», – рассказал Дрегер TSN.