Блашилл: надо убедиться, что невыход «Детройта» в плей-офф — история одного года

Главный тренер «Детройт Ред Уингз»прокомментировал первый с 1990 года невыход команды в плей-офф. Рекорд — 29 раз выйти в плей-офф.«Мы все знаем, «Детройт» находится сейчас в непростом положении. Сейчас мы хотим убедиться, что невыход в плей-офф – это история на один сезон, а не большое количество лет.Нужно поддерживать культуру, которая позволила клубу на протяжении 25 лет выходить в плей-офф: профессиональная этика, внимание к деталям, самоотверженность и конкурентоспособность. Мы должны помнить об этих факторах во время каждого матча и никогда их не упускать. Упустив что-то однажды, потом это очень сложно вернуть», — цитирует Блашилла официальный сайт лиги.