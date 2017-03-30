Майоров: в НХЛ сейчас играют чище, чем в КХЛ, это для нас неприятный сюрприз

Двукратный олимпийский чемпион, выступавший в национальной сборной со своим братом-близнецом Евгением, поделился мнением о дебютев олимпийской сборной России, а также отметил, что в НХЛ сейчас играют чище, чем в КХЛ.«Понятно, что был рад, когда узнал о приглашении в сборную Владислава и Вячеслава Ушениных. С другой стороны, пока мы ведём речь об олимпийской команде, поэтому братьям нужно делать следующий шаг — бороться за попадание в главную национальную сборную. Меня радует, что они идут шаг в шаг, играют в одном звене и примерно на одном, хорошем уровне. Обоим такая солидарность только помогает.Кстати, надо отметить, что Ушенины — не первые близнецы в сборной с наших времен. Не забывайте об Александре и Игоре Орловых, в середине восьмидесятых они выступали в сборной клубов России. Вне всяких сомнений, вне конкуренции — Александр и Владимир Голиковы. Очень большие мастера, хотя и не близнецы. Также отмечу Петра и Михаила Природиных.Что скажу о близнецах Сединах? События в НХЛ мне не очень интересны. Поэтому о шведах могу судить лишь по международным турнирам, на которых ничего особенного они не показали. Впрочем, в этом сезоне ряд матчей НХЛ всё-таки посмотрел. Обратил внимание, что североамериканская лига за 20 лет кардинально изменилась — исчезли бойцы, нет драк, практически нет грязи и грубых приёмов. Честно скажу, в НХЛ сегодня играют чище, чем в КХЛ, и это для нас неприятный сюрприз», — цитирует Майорова Russia-Hockey.ru.