Игинла: не знаю, сколько ещё буду играть, но матч с «Калгари» точно запомню

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз»прокомментировал победу над «Калгари Флэймз» (4:1), за который он выступал 16 сезонов.«Не знаю, сколько ещё буду играть, но этот матч я точно запомню. Это была особенная игра. Честно, я правда не знаю, завершу ли карьеру после этого сезона. Я пока не могу определиться. Посмотрю, как закончится сезон, потом поговорю с семьёй и приму решение», — приводятся слова Игинлы на официальном сайте НХЛ.