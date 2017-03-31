М. Воробьёв: непривычно играть без Капризова, как-то не то

Форвард сборной России и «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв признался, что ему будет не хватать Кирилла Капризова в товарищеских матчах с Латвией. Российская команда 1 и 2 апреля проведёт в Риге два матча в рамках подготовки к чемпионату мира — 2017.
«Конечно, Капризова будет не хватать в матчах со сборной Латвии, мне непривычно играть без него, как-то не то. Всё-таки мы с ним уже хорошо друг друга чувствуем, привычные партнёры. В ритм работы в сборной я уже влился, тут ничего такого нет, просто ответственность больше, что за страну играешь. Шансы попасть на чемпионат мира? Ничего не загадываю, мне дают шанс – я стараюсь его использовать.
Ничего положительного в прошедшем сезоне, проиграли в первом раунде, хотя задачи были высокие. Не согласен, что всё дело в травмах наших игроков. Они были, конечно, но просто и мы ошибались в каких-то ситуациях, и судьи ошибки допускали, просто команда проиграла, в общем», — сказал хоккеист.