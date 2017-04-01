Генменеджер «Лас-Вегаса»: мы не собираемся просто так раздавать контракты

Генеральный менеджер «Лас-Вегаса»поделился мнением о приоритетах в селекционной работе клуба.«Нам нужно знать об игроках всё. Разница в их игре в регулярном чемпионате и в плей-офф, изменения по ходу «регулярки». Нужно следить за всеми ними и понимать, куда они движутся.Стараешься максимально полно оценивать игрока, где он играет – дома или на выезде, в крупных поражениях, при крупных победах, в игре плей-офф, в четвёртом звене, и как он работает. Как он справляется с трудностями.Мы не собираемся раздавать контракты просто так и распыляться. Мы дадим контракты тем игрокам, которые, по-нашему мнению, достойны играть в НХЛ. Это должна быть подходящая ситуация и подходящий игрок», — цитирует Макфи официальный сайт лиги.