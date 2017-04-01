Бадюков: переносить сроки финала Кубка Гагарина — неправильно

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВпрокомментировал решение КХЛ не переносить финальную серию между магнитогорским «Металлургом» и СКА на более ранние сроки.«На пользу это решение пойдёт СКА, потому что травмированные за этот срок могут восстановиться, тот же Дацюк, к примеру. Но это надо узнать у докторского штаба. Коскинен восстановится, он в интервью сказал, что собирается выходить и будет готов на сто процентов. И остальные травмированные игроки могут вернуться в строй. В „Магнитке“ не так много травмированных. Единственное, Тимкин в третьем матче серии с „Ак Барсом“ сыграл всего три минуты, а в последней встрече он отыграл весь матч. У остальных особых повреждений нет. Более выраженные повреждения у СКА, им это решение пойдёт на пользу.Это неправильно — переносить сроки. Это нормальная практика, но регламент есть регламент, под него подстраивается подготовка всех команд. Когда тренер готовит команду, у него всегда есть микроплан на подготовку, на паузу. Не вина „Магнитки“ и СКА, что их серии закончились 4-0. Они планомерно готовятся к финалу. Думаю, что он получится классным. Счёта 4-3 в этом розыгрыше Кубка Гагарина ещё ни разу не было, поэтому хотелось бы, чтобы серия затянулась и она была интересной по игре. Перенос игр мог бы пойти на благо сборной, но я не думаю, что два-три дня что-то решат. Те, кто из этого финала попадут в сборную, а таких будет много, просто лишние выходные получат» — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.