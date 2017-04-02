Женская сборная России потерпела поражение от США на ЧМ-2017

Женская сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 0:7.
В составе американок дубли оформили Кендалл Койн, Брианна Декер и Джоселин Ламурэ-Дэвидсон, ещё одну шайбу забросила Аманда Кессел. Вратарь Мэделин Руни провела матч на ноль, отразив 14 бросков.
После двух сыгранных матчей группового этапа россиянки набрали три очка. 3 апреля наша сборная встретится с командой Канады.
Россия — США — 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)
0:1 — Кессел (Ламурэ, Декер), 18:37.
0:2 — Койн (Декер, Беллами), 32:08.
0:3 — Ламурэ-Дэвидсон (Кессел, Келлер), 33:04.
0:4 — Ламурэ-Дэвидсон (Койн, Ламурэ), 39:37, бол.
0:5 — Декер (Найт), 49:15.
0:6 — Койн (Найт, Ламурэ), 59:39.
0:7 — Декер (Беллами, Койн), 59:53.
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