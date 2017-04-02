Женская сборная России потерпела поражение от США на ЧМ-2017

Женская сборная России потерпела поражение от команды США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 0:7.В составе американок дубли оформили Кендалл Койн, Брианна Декер и Джоселин Ламурэ-Дэвидсон, ещё одну шайбу забросила Аманда Кессел. Вратарь Мэделин Руни провела матч на ноль, отразив 14 бросков.После двух сыгранных матчей группового этапа россиянки набрали три очка. 3 апреля наша сборная встретится с командой Канады.0:1 — Кессел (Ламурэ, Декер), 18:37.0:2 — Койн (Декер, Беллами), 32:08.0:3 — Ламурэ-Дэвидсон (Кессел, Келлер), 33:04.0:4 — Ламурэ-Дэвидсон (Койн, Ламурэ), 39:37, бол.0:5 — Декер (Найт), 49:15.0:6 — Койн (Найт, Ламурэ), 59:39.0:7 — Декер (Беллами, Койн), 59:53.