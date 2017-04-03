Торторелла: ничего не могу сказать о состоянии Веренски

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал эпизод с силовым приёмом капитана «Вашингтон Кэпиталз» на защитнике Заке Веренски.
В начале третьего периода Овечкин припечатал к борту защитника «Коламбуса» Зака Веренски, который получил травму и не смог продолжить матч. Веренски – один из кандидатов на «Колдер Трофи» нынешнего сезона (11 голов и 36 передач), и этот силовой приём Овечкина будет отдельно рассмотрен лигой.
«Таков удел защитника. В НХЛ нельзя медлить, и силовые приёмы — часть игры. Охотился ли за Веренски соперник? Не знаю, спросите у них. Что насчёт здоровья Веренски? Пока ничего не могу сказать, ещё не разговаривал с докторами», — цитирует тренера The Columbus Dispatch.
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