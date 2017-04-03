Овечкин спровоцировал драку и может быть наказан за силовой приём

В матче между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз» капитан «столичных» Александр Овечкин отметился боевыми действиями. В третьем периоде при счёте 3:1 в пользу «Кэпиталз» на льду вспыхнула драка, в которой Овечкин обменялся несколькими ударами в лицо с нападающим «синих мундиров» Джошем Андерсоном: Александр ударил соперника в лицо, когда того придерживал другой игрок «Вашингтона» Джон Карлсон, в результате чего у Андерсона оказался разбит нос. Отправляясь на скамейку штрафников, Овечкин сделал несколько жестов в сторону Андерсона, намекая на появившуюся у того кровь.
Эту драку спровоцировал ещё один эпизод с участием Овечкина. В начале третьего периода он неоднозначным силовым приёмом припечатал к борту защитника «Коламбуса» Зака Веренски, который получил травму и не смог продолжить матч. Веренски – один из кандидатов на «Колдер Трофи» нынешнего сезона (11 голов и 36 передач), и этот силовой приём Овечкина будет отдельно рассмотрен лигой.
Видео драки Овечкина доступно на Youtube.
Видео силового приёма Овечкина доступно в «Твиттере».