Каспарайтис: Россия становится одним из фаворитов Олимпиады

Победитель ОИ-1992 в составе Объединённой командыподелился мнением о перспективах сборной России на Играх-2018 в свете запрета на участие в турнире игроков НХЛ.«Думаю, Россия становится одним из фаворитов Олимпиады, и вариант с неприездом игроков из Северной Америки неплохо повышает шансы. Не знаю, кто будет играть за Канаду и США, но у нас есть возможность собрать хороший состав и здорово выступить в Корее. Всё-таки КХЛ – сильнейшая лига в мире после НХЛ.Будет непросто, но у россиян должна быть сильнейшая команда на турнире», – сказал Каспарайтис.