Михайлов: не может шестимесячный турнир-марафон быть придатком плей-офф КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКАподелился ожиданиями от финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Магнитка» — СКА и подвёл промежуточные итоги сезона.«Я с интересом слежу за нынешним плей-офф. Вижу, что СМИ не в восторге от полуфиналов с сухими счетами 4-0, но борьба-то в них была! Особенно в серии СКА и «Локомотива», где Ярославль уступил только в одном, но главном — в реализации голевых моментов. Но в целом, возможно, уж очень больших восторгов нынешний плей-офф не вызывает. Прежде всего у нас в ЦСКА, ведь поражение «армейского» клуба мы до сих пор переживаем. Так получилось, что наша неудача, в общем-то, единственный сюрприз всего кубкового турнира.На протяжении полугода в первенстве КХЛ существовала интрига на всех полюсах турнирной таблицы, включая границы кубковых зон. Оглядываясь назад, мы понимаем, что это был яркий и плотный турнир. И здесь мы опять возвращаемся к тому, о чём мы с Владимиром Владимировичем Петровым постоянно говорили. Не может шестимесячный турнир-марафон быть придатком плей-офф. Тем более нынешнего, который порадовал нас минимальным количеством игровых дней. Мы в ЦСКА прошлым летом говорили об этом на самом верху, но нас не все услышали. Возможно, что нынешний сезон вернёт нас к этой дискуссии.Возлагаю на серию «Магнитки» и СКА большие надежды. Считаю, что мы можем получить очень интересную концовку сезона. Встречаются две абсолютно равные команды, которые радуют нас настоящим советским хоккеем. У СКА более яркое и ровное нападение — против ударной тройки соперника «армейцы» могут выставить два-три звена. У «Магнитки» есть преимущество во вратарской линии. Всё-таки Кошечкин — голкипер номер один КХЛ последних лет, который завоевал не один Кубок Гагарина. По игре в СКА первый голкипер — Шестёркин, но он почему-то остаётся в тени финского легионера. Шестеркин весь сезон показывает не по годам зрелый и стабильный хоккей. Кубковый опыт — на стороне Кошечкина, и он пока даёт своему российскому оппоненту фору. Надеюсь на семь матчей, обе команды хороши», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.