Ерёменко: для меня этот год был одним из лучших в карьере, но цель не достигнута

Вратарь московского «Динамо»подвёл итоги сезона, в котором его команда заняла третье место на Западе в регулярном чемпионате, а в плей-офф проиграла во втором раунде СКА.«Сезон был очень тяжёлым. Начало хорошее, середина провальная, в концовке у нас были все шансы на попадание в финальную часть конференции. К сожалению, нам не хватило работоспособности, хитрости, тактических действий. Для меня этот год был положительным, одним из лучших в карьере. Всё благодаря ребятам, команде. Но цель всё равно не достигнута.В СКА играют такие же обычные люди, как и мы. Понятно, есть мастеровитые ребята, не думаю, что там играют обычные пацаны. Но мы всегда брали именно командным духом, командой, которая готова биться с первой до последней секунды. Начало серии было хорошее, может быть, на долгой дистанции чего-то не хватило, что могло нам помочь. Будут сделаны определённые выводы, будем готовиться к новому сезону», — сказал Ерёменко в эфире клубного телевидения.