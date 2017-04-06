Ларионов: Россия хочет отстоять титул чемпиона Лиги Легенд, победы у нас в крови

Двукратный олимпийский чемпион, нападающий сборной России в Лиге Легендрассказал о желании защитить чемпионский титул. В полуфинале россияне встретятся с командой Словакии. Игра пройдёт 8 апреля в Штраубинге, начало в 21:30 мск. Команда России является победителем первого сезона лиги.«Для нас это будет второй финал. В прошлый раз сборная российских легенд стала чемпионом, так что теперь будем отстаивать титул. Это большая ответственность, абсолютно серьёзно говорю, без юмора. Хочется снова подняться на высшую ступень пьедестала, ведь победы у нас в крови! Плюс получить удовольствие от игры, встретиться и пообщаться с ребятами. Нахожусь в хорошей физической форме. Регулярно тренируюсь, вес 75 килограммов. Посмотрим, какие будут команды у соперников. Ведь мы не молодеем», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.