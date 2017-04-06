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Торнтон: нет сомнений, что я восстановлюсь к началу плей-офф

6 апреля 2017, четверг. 16:35. Хоккей
Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, получивший травму колена в матче с «Ванкувер Кэнакс», выразил уверенность, что восстановится к началу розыгрыша Кубка Стэнли.

«В этом нет никаких сомнений. Абсолютно никаких. Когда получил травму, я просто нервничал, больше ничего. Я не хотел нагружать колено. Я тогда не знал, что случилось. На следующее утро оно не опухло, всё было нормально. Наверное, просто ушиб. Обследование показало, что всё в порядке. Это хорошие новости.

Я оптимист и даже не думал, что всё будет совсем плохо. Наши медики придерживались такого же мнения. Они мне сказали, что мне надо пару дней на восстановление. Я себя сегодня хорошо чувствую. Хорошо покатался. Посмотрим, что будет завтра», — приводятся слова Торнтона на официальном сайте НХЛ.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Сан-Хосе Шаркс Джо Торнтон
Новости. Хоккей
6 апреля 2017, четверг
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