Торнтон: нет сомнений, что я восстановлюсь к началу плей-офф

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс», получивший травму колена в матче с «Ванкувер Кэнакс», выразил уверенность, что восстановится к началу розыгрыша Кубка Стэнли.«В этом нет никаких сомнений. Абсолютно никаких. Когда получил травму, я просто нервничал, больше ничего. Я не хотел нагружать колено. Я тогда не знал, что случилось. На следующее утро оно не опухло, всё было нормально. Наверное, просто ушиб. Обследование показало, что всё в порядке. Это хорошие новости.Я оптимист и даже не думал, что всё будет совсем плохо. Наши медики придерживались такого же мнения. Они мне сказали, что мне надо пару дней на восстановление. Я себя сегодня хорошо чувствую. Хорошо покатался. Посмотрим, что будет завтра», — приводятся слова Торнтона на официальном сайте НХЛ.