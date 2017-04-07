Голышев: у всех есть шанс попасть на чемпионат мира, как и отправиться домой

Форвард «Автомобилиста» и олимпийской сборной Россиипрокомментировал подготовку к матчам Еврочелленджа со сборной Франции в Челябинске. Эти матчи состоятся 13 и 15 апреля.«Франция — серьёзный соперник, идёт активная подготовка к чемпионату мира, будут наигрываться звенья, сочетания, отработка тактики. Хорошо, что есть конкуренция. Все понимают, что у всех есть шанс попасть на чемпионат мира, как и отправиться домой. В раздевалке, в коллективе дружная атмосфера.Есть понимание тактики. Много раз был в сборной в этом году, понимаю, что нужно делать. Сочетания? Может, нас смотрят, кто как с кем будет выглядеть. С Вовой Ткачёвым поставили в одно звено, ждём Кирилла Капризова теперь. Олег Валерьевич следит за командой, приезжал в Латвию на матчи, общался с нами, все на связи», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.