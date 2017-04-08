Горохов: у «Магнитки» — сильные по духу великие мастера, в СКА — много звёзд

Известный защитникподелился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, где сыграют магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.«Грядущий финал, в котором сойдутся «Магнитка» и СКА, будет особенным. «Металлург» – играющая команда, сильная по духу, с великими мастерами, которые могут решить исход любой игры. В СКА много звёзд, классно подобран состав, хороший тренер. Финал предстоит интереснейший! Честно, открыто и ясно скажу, что в этом финале я симпатизирую своему другу Серёже Мозякину. Но болею скорее не за какую-то из команд, а за хороший хоккей», — цитирует Горохова официальный сайт лиги.