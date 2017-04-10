Кросби — лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ, а до него 4 года был Овечкин

Капитан «Питтсбург Пингвинз»стал лучшим снайпером завершившегося сегодня регулярного чемпионата НХЛ и выиграл «Морис Ришар Трофи».29-летний канадский хоккеист забил 44 гола в 75 матчах и опередил ближайших преследователей – Никиту Кучерова из «Тампы» и Остона Мэттьюса из «Торонто» – на 4 гола. Кросби выиграл «Морис Ришар Трофи» во второй раз в карьере, впервые – в 2010 году, когда разделил приз со Стивеном Стэмкосом.До этого приз лучшему снайперу четыре года подряд выигрывал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.