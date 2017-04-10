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Величкин: призываю фанатов СКА больше поддерживать свою команду, они помогут нам

10 апреля 2017, понедельник. 20:59. Хоккей
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал победу над петербургским СКА (3:1) во втором матче финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 1-1.

«Мы понимаем, что самое главное – не броски, а точные броски. Мы этот гол в меньшинстве готовили, тренировали и сделали это. Как тренировали? Очень просто. Как тренируют? Играют вчетвером против пятерых и забивают. У меня нет привычки заходить в раздевалку. Я не захожу уже лет 14. Потому что для раздевалки есть тренерский штаб, который понимает всё, а мне там делать нечего.

После первого периода были ощущения, что всё нормально, терпим и ждём момент, когда противник ошибётся. И дождались этого момента. Думаю, что счёт в серии по делу. Команды достойны вести равную игру.

Когда играется финал, никто ни на что не обращает внимания: ни на крики, ни на болельщиков. И когда зал гудит, ребята не очень понимают, в чью пользу этот гул идёт. Он будет помогать как Питеру, так и Магнитке. Мы прошли много всего, поэтому нам этот гул всегда идёт в пользу. Нам хуже, когда зал молчит. Поэтому я призываю болельщиков Санкт-Петербурга больше поддерживать свою команду – они помогут нам.

Победитель второго матча выигрывал всегда Кубок Гагарина? Не знаю об этом и не заморачиваюсь по этому поводу. Все эти параллели не очень верные», — передаёт слова Величкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

>>> «Магнитка» гнулась, но не сломалась и сравняла счёт в серии со СКА
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Геннадий Величкин
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