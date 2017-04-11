Каспарайтис: Бобровский – главный кандидат на «Везину Трофи» в сезоне-2016/17

Олимпийский чемпион, известный защитникрассказал о шансах голкипера клуба «Коламбус Блю Джекетс»на завоевание «Везины Трофи» по итогам нынешнего сезона.«Хорошо, что Василевский получил право стать первым номером «Тампы» после обмена Бишопа. Плюс хочу отметить игру Сергея Бобровского. Они, по-моему, матчей 15 не проигрывали. Был такой отрезок. Вторая «Везина» для Бобровского? У него есть большие шансы на успех. Прайс в нынешнем чемпионате не так сильно играл. Бобровский – главный кандидат.Думаю, серия «Питтсбурга» и «Коламбуса» станет главным хитом первого раунда плей-офф. Этот раунд будет тяжёлым для обеих команд. Они хорошо играли весь сезон. «Питтсбург» — более опытный коллектив. Плей-офф может это подтвердить. Но всякое бывает. Хотя я ставлю на «Пингвинз», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.