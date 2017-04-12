Х. Седин: в следующем сезоне мы с братом будем набирать очки за «Ванкувер»

Нападающий «Ванкувер Кэнакс»поделился мнением об итогах регулярного чемпионата НХЛ и своём будущем.«Да, мы с Даниэлем по-прежнему хотим быть в Ванкувере. Понятно, что идёт перестройка, перенастройка команды – назовите это, как хотите. Понятно, что это займёт года два. Во-первых, мы расстроены тем, как прошёл этот сезон. Ответственность здесь на нас. Мы настроены провести ещё сезон, и провести его хорошо. Слова словами, но мы должны доказать это на деле.В следующем сезоне мы с братом будем набирать очки. Не по 80 и 90, конечно. Лига стала другой. Но набрать 60-70 очков – это вполне реально. Так мы видим свою роль, продолжим играть в своём стиле. Всё зависит от игроков: в начале сезона они должны доказать, что готовы играть на таком-то уровне. Если кто-то будет лучше нас, нет проблем, давайте им больше игрового времени. Мы уже говорили, что хотим, чтобы другие парни тоже становились лидерами», – цитирует игрока официальный сайт клуба.