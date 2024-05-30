Генменеджер «Сибири» рассказал о планах предсезонной подготовки новосибирского клуба

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о планах предсезонной подготовки новосибирского клуба.

«Планы предсезонной подготовки. Произошли изменения в регламенте. С 20 июля первая группа начнёт тренироваться, к ним подключатся игроки из молодёжной команды. Вадим Сергеевич посмотрит, на кого можно рассчитывать.

1 августа вся команда начнёт тренироваться. Три недели проведём здесь, потом поедем в Омск, перед Омском, возможно, сыграем два товарищеских матча. Хочется, чтобы сыграли в Новосибирске. Насчёт болельщиков пока не знаю, у тренеров бывают разные позиции насчёт предсезонных игр с болельщиками. После турнира вернёмся и закончим здесь подготовку. Может быть, будут двусторонние игры. Мы с уважением к болельщикам относимся, таких болельщиков, как здесь, нет даже в Америке», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.