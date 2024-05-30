В «Сибири» назвали клуб ВХЛ, который станет фармом новосибирцев в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что курганское «Зауралье» станет фарм-клубом новосибирцев в следующем сезоне.

«Планируем с «Зауралье» подписать договор о сотрудничестве. Многие выходили на связь, но самая большая заинтересованность была из Кургана. Был предметный разговор с главным тренером. Он сказал, кого хочет видеть и как их использовать. Поэтому мы остановимся на «Зауралье», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне КХЛ новосибирская «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб по ходу сезона был лишён четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке на матч КХЛ.