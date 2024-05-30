В «Сибири» рассказали о ближайших перспективах появления клуба ВХЛ в Новосибирске

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о перспективах появления ещё одного хоккейного клуба в Новосибирской области.

«Сколько не создай клубов МХЛ или НМХЛ, команда главная одна. При создании ещё одной команды мы усилим конкуренцию, это я поддерживаю. Но главная команда не резиновая, не все становятся профессиональными хоккеистами. Если растёт и развивается хоккей в регионе — это супер. Но создание ещё одной молодёжной команды — это непросто. Это ещё одна нагрузка. Мы не сможем охватить всех, и тем более не сможем взять всех в основную команду.

Клуб ВХЛ в Новосибирске? Прорабатываются различные варианты. Но клуб однозначно должен быть в Новосибирске. У нас отремонтированный намоленный ЛДС «Сибирь». Люди там привыкли за все те годы к хоккею. Поставлена задача, что будет клуб ВХЛ через сезон. Учитывая нашу географическую составляющую, в районе 200 млн будет бюджет», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.