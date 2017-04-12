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Форвард «Пингвинз» Хагелин может сыграть в серии с «Коламбусом»

12 апреля 2017, среда. 20:21. Хоккей
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Карл Хагелин должен в ближайшее время вернуться в состав команды, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера команды Майка Салливана. Хагелин из-за травмы нижней части тела не играл с 10 марта, но успеет принять участие в серии с «Коламбус Блю Джекетс», вчера, 11 апреля, хоккеист занимался по индивидуальной программе.

«Хагелин прогрессирует. Следующим шагом станет возвращение в общую группу», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз Майк Салливан
Новости. Хоккей
12 апреля 2017, среда
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