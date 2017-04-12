Форвард «Пингвинз» Хагелин может сыграть в серии с «Коламбусом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»должен в ближайшее время вернуться в состав команды, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера команды. Хагелин из-за травмы нижней части тела не играл с 10 марта, но успеет принять участие в серии с «Коламбус Блю Джекетс», вчера, 11 апреля, хоккеист занимался по индивидуальной программе.«Хагелин прогрессирует. Следующим шагом станет возвращение в общую группу», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.