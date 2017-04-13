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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ли: Кошечкин завоевал нам два кубка, надеюсь, он поможет нам выиграть ещё один

13 апреля 2017, четверг. 00:29. Хоккей
Защитник «Металлурга» Мг Крис Ли подвёл итоги после поражения от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финальной серии (1-2).

«У нас были матчи и подлиннее. В первый мой сезон мы играли три овертайма с Владивостоком. Так что двойной овертайм для меня, как обычный. Устали ли мы во втором овертайме? Нет. СКА не удивил тем, что в воротах вышел Коскинен. Он тренировался, он здоров, они проиграли последний матч, так что я не удивлён, что он сегодня играл. Сегодня мы нанесли больше бросков, чем во второй игре, а тогда мы одержали победу. Мы ждём своих шансов и надеемся реализовать их. Сегодня мы забили недостаточно голов, но количество бросков не имеет значения.

Что надо исправить в следующем матче? Забить больше, чем соперник. СКА – опасная команда, мы это знаем. Нам надо постараться исключить опасные моменты у наших ворот. Василий играет невероятно, он даёт нам шанс на победу, нам надо найти способ выиграть. Кошечкин – лучший вратарь, с которым я когда-либо играл, он лучший голкипер КХЛ. Я наблюдаю его игру уже четыре года, он завоевал для нас два Кубка. Надеемся, он сможет помочь нам выиграть ещё один. Сейчас на него обрушивается много бросков, но он справляется. Даже если он устал, неважно насколько, он отдаст всё, что у него есть. Он показывает фантастический хоккей.

Не знаю, разгадали ли мы большинство СКА, но мы постарались исключить опасные моменты, которые проходили у СКА. Видимо, они сделали то же самое. Сегодня они немного изменили игру в меньшинстве, действовали более агрессивно. Мы вновь изменим розыгрыш большинства, и они поступят так же, и снова будем разгадывать друг друга. Сегодня нам бы пригодился гол в большинстве.

Играть в матчах, который заканчиваются со счётом 5:4, конечно, веселее. Первый матч получился результативным, потому что обе команды были после длительного перерыва, немного заржавели. Мы играли недостаточно хорошо, поэтому было много опасных моментов. Сейчас мы провели по несколько игр и действуем собранно и внимательно в обороне. Не думаю, что в плей-офф может быть много результативных игр, особенно в финале», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Василий Кошечкин Крис Ли
Новости. Хоккей
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