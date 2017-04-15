Радулов: рад, что «Монреаль» победил, мы хотим играть по-умному

Нападающий «Монреаль Канадиенс»подвёл итоги после победы во втором матче серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ, 1-1 в серии).«Я очень рад, что мы выиграли. Приятно, что мы смогли добиться победы на своей площадке и сравняли счёт в серии. Но ещё ничего не произошло. Счёт 1-1. Теперь мы будем играть на их поле. Это непросто, но мы собираемся играть так же, как сегодня в третьем периоде, в последние десять минут и в дополнительное время. А это значит, что мы хотим играть по-умному, больше времени проводить в их зоне, а не в своей», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.