Перед московским «Динамо» поставлена задача – победа в Кубке Гагарина

Главный тренер московского «Динамо»рассказал о целях команды на следующий сезон.«Огромное спасибо руководству за доверие, за тот шанс, который выпал нашему тренерскому штабу. Горд, что меня в доблестный клуб «Динамо» в своё время позвал великий защитник Виталий Семёнович Давыдов. Я получил 11-й номер Александра Николаевича Мальцева. Мне сказали, что я не имею права играть плохо. Нам нужно выходить на другой уровень. Теперь я главный тренер, понимаю уровень ответственности.Что мы будем делать и как решать? Я очень доверяю нашему штабу. Люди работоспособные. Все понимают, как мы будем работать. А если говорить о поставленных задачах, то во все времена ставилась одна цель. В данной ситуации это Кубок Гагарина. Хотим выигрывать и побеждать в каждом матче. Будут новшества. Что-то поменяем в нашей игре. Тренировочный процесс будет изменён, больше подумаем об атаке. С большим оптимизмом смотрю вперёд», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.