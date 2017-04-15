В Омске Лемтюгову и Ковалёву вручили приз им. Киселёва

Второй год подряд в Омске вручали приз имени Киселева — награду лучшему игроку сезона в составе «Авангарда».«Событие было приурочено к 20-летию хоккейной школы клуба. За приз имени легендарного омского тренера теперь идёт самая настоящая борьба, особенно среди воспитанников школы «Авангард», для которых завладеть Кубком — огромный стимул на будущее. Помимо кубков, юные «ястребы» получили сертификаты на стимулирующую стипендию от Омского нефтезавода. А кульминацией церемонии стало вручение приза— лучшим игрокам сезона по версии болельщиков в составе молодёжной и главной команд клуба», — сообщает пресс-служба «Авангарда».