Санников: олимпийской сборной главное было выиграть, неважно с каким счётом

Нападающий олимпийской сборной Россиипрокомментировал победу над Францией в матче Еврочелленджа (6:0). Первая встреча команд завершилась победой французов со счётом 1:0 ОТ.«Главное для нас было выиграть сегодня, и не важно даже, с каким счётом — 6:0 или 2:0. Конечно же, нам хотелось порадовать болельщиков, но я думаю, болельщики, так же как и мы, были бы рады любой победе с любым счётом. Я бы не сказал, что было легко играть, и у нас всё равно были ошибки, которые могли привести к голам. Хорошо, что этого не случилось», — цитирует Санникова пресс-служба ФХР.