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Санников: олимпийской сборной главное было выиграть, неважно с каким счётом

15 апреля 2017, суббота. 21:57. Хоккей
Нападающий олимпийской сборной России Степан Санников прокомментировал победу над Францией в матче Еврочелленджа (6:0). Первая встреча команд завершилась победой французов со счётом 1:0 ОТ.

«Главное для нас было выиграть сегодня, и не важно даже, с каким счётом — 6:0 или 2:0. Конечно же, нам хотелось порадовать болельщиков, но я думаю, болельщики, так же как и мы, были бы рады любой победе с любым счётом. Я бы не сказал, что было легко играть, и у нас всё равно были ошибки, которые могли привести к голам. Хорошо, что этого не случилось», — цитирует Санникова пресс-служба ФХР.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей Сборная Франции — Хоккей Степан Санников
Новости. Хоккей
15 апреля 2017, суббота
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