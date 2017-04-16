Скобрев: без поражений не бывает побед, «Динамо» станет только сильнее

Тренер московского «Динамо» по физической подготовке, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по конькобежному спортуподвёл итоги сезона, в котором его команда дошла до полуфинала Западной конференции, где проиграла СКА в пяти матчах.«Сезон закончен! И пусть для бело-голубых чуть раньше, чем нам бы хотелось и чем мы заслуживали. Пусть мы не достигли всех поставленных задач, но без поражений не бывает побед. Мы станем только сильнее и будем двигаться только вперёд с новыми амбициозными целями. Хочу поблагодарить руководство за возможность быть частью великого клуба, игроков — за доверие в тренировочном процессе, болельщиков — за сумасшедшую поддержку. До скорых встреч! Мы все здесь — Динамо Москва!» — написал Скобрев в своём «инстраграме».