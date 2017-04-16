Тимченко: надеюсь, Ковальчук, Шипачёв и Дадонов останутся в СКА и сыграют на ОИ

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКАподелился мнением о будущем нескольких хоккеистов СКА.«Удастся ли усилить сборную в олимпийский сезон, зависит от НХЛ. Я так полагаю, что в ИИХФ делают всё возможное, чтобы лучшие игроки, включая россиян, приехали и сыграли на Олимпиаде. Повторюсь, зависит от руководства лиги, а мы будем готовить команду из хоккеистов КХЛ. Есть достойные игроки в СКА, «Магнитке» и в других клубах.Останутся ли Ковальчук, Шипачёв и Дадонов? Мы будем с ними разговаривать, предлагать сыграть на Олимпиаде. Потом посмотрим. Захотят ли они уехать и не сыграть или останутся с нами в клубе. Я очень надеюсь, что они останутся. На их игру очень приятно смотреть. Это большие мастера. Что касается понижения потолка в КХЛ, то это серьёзный вопрос. Не сейчас, будем обсуждать на совете директоров и принимать решение», — передаёт слова Тимченко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.