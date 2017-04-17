Будро: игроки хотят, чтобы серия вернулась в Миннесоту, но просто не получается

Главный тренер «Миннесоты Уайлд»прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли (1:3, 0-3).«Я не считаю, что мы играли так уж плохо. Сегодня мы нанесли 79 бросков, а у них, кажется, было 47. Конечно, это не значит, что всё хорошо. Мы должны в некоторых компонентах прибавить. Тут не может быть никаких сомнений.Но я не могу критиковать игроков за уровень отдачи. Они стараются, бьются до конца. Они хотят, чтобы серия вернулась в Миннесоту, но просто не получается», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.